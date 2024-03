MODA

Veja como usar couro nos looks de Outono/Inverno de Salvador

A dica é apostar em peças leves, curtinhas e com decotes

Sintético, ecológico ou animal. Não importa a origem, o couro é a bola da vez e aparece aplicado em peças como saias, tops e shorts, conciliando elementos clássicos com os contemporâneos. Os tons terrosos são quase uma unanimidade para a coloração, mas também vale ficar de olho nos tons mais profundos como vinho, verde militar e azul petróleo.

A valorização do couro vem na esteira da macro tendência batizada de "quiet luxury". É um termo ligado às grandes marcas de luxo internacionais, que define um estilo minimalista, discreto, pautado pelo acabamento perfeito e reinterpretando peças atemporais, com cortes e modelagens renovadas equilibrando o justo com amplo.