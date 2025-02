TELA BRASIL

Brasil terá ‘Netflix’ pública e gratuita com mais de 400 filmes

Plataforma está em fase de finalização, segundo governo federal

O Ministério das Comunicações está prestes a lançar uma plataforma de streaming pública, inspirada em modelos como o da Netflix, com previsão para o segundo semestre deste ano. O projeto, chamado "Tela Brasil", visa ampliar o acesso a produções audiovisuais nacionais, com a intenção de democratizar o consumo de conteúdo brasileiro. A ideia não é nova, mas a pasta confirmou que o serviço será lançado de forma gradual. >

O projeto, que está sendo desenvolvido pela Secretaria do Audiovisual (SAV) do Ministério da Cultura, em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, contará com um acervo que inclui obras licenciadas de instituições como a Cinemateca Brasileira e a Funarte, além de conteúdos contemporâneos recentemente adquiridos. No ano passado, em 2024, o ministério lançou editais para licenciar curtas, médias e longas-metragens, que serão transmitidos pela plataforma.>