Veja fotos da cobertura de R$ 60 milhões de Neymar em Balneário Camboriú

Quatro andares, 1.200 m², elevador privativo e pisos aquecidos. Tudo isso no segundo maior prédio do Brasil, o Yachthouse, em Balneário Camboriú (SC). Essa é a nova propriedade de Neymar, avaliada em R$ 60 milhões.



Segundo o g1, o quadriplex passa por reparos e trabalhos de personalização antes de ser definitivamente disponibilizada para o craque.



As obras devem ser finalizadas no próximo mês, quando a cobertura deve ser liberada para receber a mobília. No momento, está sendo colocado piso de madeira na área interna do apartamento e de mármore na parte social.