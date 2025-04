sua diversão

Veja o que a Sexta-feira Santa representa para os espíritas

Espiritualista explica a relação da ressurreição de Cristo com a vida após a morte

A Sexta-feira Santa, também conhecida como Sexta-Feira da Paixão, é um dia muito importante para os cristãos, pois lembra o julgamento, a paixão, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Por meio de diversos ritos religiosos, a data promove uma reflexão sobre o sacrifício e os ensinamentos do Filho de Deus. Por isso, em muitos casos, pode também estar relacionada a outros significados. >

Sexta-feira Santa para os pagãos

Além disso, alguns pagãos também podem encontrar paralelos entre a história de Jesus Cristo e as histórias de deuses e deusas pagãs que também passaram por mortes e ressurreições. Por exemplo, há Osíris, no Egito Antigo, ou Perséfone, na mitologia grega. No entanto, é importante ressaltar que a Sexta-feira Santa é um momento de grande significado para o Cristianismo. >