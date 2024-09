CULTURA

Veja onde curtir um samba raiz em Salvador nesse fim de semana

Espaços fechados ou no meio da rua, grupos animam as noites dos soteropolitanos

Gil Santos

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 14:39

Clube do Samba, no Pelourinho Crédito: Carolina Cerqueira/CORREIO

Quem está pensando e curtir um samba raiz nesse fim de semana tem algumas opções disponíveis em diversos bairros de Salvador. Veja abaixo alguns lugares para sambar no miudinho:

Ocorre todas as sextas-feiras, em frente à Igreja de São Lázaro e São Jorge, na Federação. Começa a partir das 22 horas, e são duas opções: o samba de mesa do Bar da Dilma e as apresentações que acontecem no largo, aberto ao público. O primeiro, custa R$10 e o segundo é de graça. O cantor Márcio Victor convocou o público para esta sexta-feira (27).

Fica ao lado do tradicional Bar Cravinho, no Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Duas bandas principais se revezam nos dias das apresentações de samba, que ocorrem às terças-feiras (19h), sextas (12h e 20h), sábado (11h e 19h) e domingo (17h). A entrada custa R$15 e o espaço é uma boa opção para comemorar aniversários. À meia-noite os músicos encerraram a apresentação.

A festa é no Final de Linha do Garcia, sempre aos sábados e a partir das 17 horas. É um samba de mesa, o público se posiciona ao redor dos músicos, em pé, e dançam conforme a trilha sonora. Gratuito.

O samba é realizado no bairro da Saúde. O Casa Di Rosa é um bar e restaurante, o som começa a rolar a partir das 16 horas e atrai um público diverso. Aberto há pouco mais de dois anos, o espaço já garantiu lugar no roteiro dos sambas de Salvador e até Compadre Washington já se apresentou por lá.

Feira de São Joaquim

Na feira mais famosa da cidade o samba é dia de domingo. A partir das 13 horas, o Samba da Feira é no píer, de graça, e às 16 horas, é o Samba do Quiabo que rola solto, na Praça do Quiabo. O som é do tipo raiz.

A festa é na casa onde o compositor baiano Batatinha morou, na Ladeira dos Aflitos, que há um ano, o local se tornou bar e restaurante. As rodas de samba acontecem aos finais de semana, mas é preciso ficar atento à programação divulgada nas redes sociais. A entrada custa R$20.

É um grupo exclusivamente feminino que se apresentam em diversos pontos da cidade. O coletivo de mulheres homenageia grandes sambistas brasileiras, como Gal do Beco e Tia Ciata. As apresentações costumam ser abertas ao público e as datas são divulgadas nas redes sociais.

O samba é na Rua Antônio Casaes, em Itapuã, onde fica o bar Água de Pote. Diversos grupos musicais se apresentam nas sextas-feiras, finais de semana e feriados. Chegue cedo, porque o espaço fica lotado. Mulheres pagam R$ 15, até às 19h, e homens R$ 25. Despois desse horário, homens e mulheres pagam o mesmo valor de R$ 25.