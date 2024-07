O ÚLTIMO ADEUS

Velório do filho de Zé Vaqueiro será restrito para a família

“Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do pequeno Arthur Siqueira Duarte, ontem, 8 de julho, às 21h45, de disfunção múltipla de órgãos. Filho do cantor Zé Vaqueiro e Ingra, Arthur veio ao mundo no dia 24 de julho do ano passado, e foi diagnosticado com síndrome de Patau. Em maio deste ano, Arthur chegou a ir para casa, depois de nove meses internado, mas infelizmente voltou ao hospital no dia seguinte. Próximo a completar seu primeiro ano, Arthur descansou, mas deixou um legado de amor e fé para seus pais, que foram resilientes e nunca deixaram de acreditar no milagre da vida e no propósito de Deus. Neste momento, expressamos toda nossa solidariedade à família”, diz a nota.