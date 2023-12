Vencedora do 'Quem Quer Ser um Milionário' revela 'muita pedição de dinheiro' após programa

Jullie Dutra revelou que, após ser a primeira vencedora do quadro Quem Quer Ser um Milionário, passou a receber muitos pedidos de dinheiro. A ganhadora do quadro do programa do Domingão com Huck falou sobre o assunto na quinta-feira, 14.



Durante o programa Mais Você, Julie deu detalhes de como está a vida depois de ganhar o prêmio: "Muita pedição de dinheiro, gente me pedindo Pix".