Vencedora do 'Quem Quer Ser um Milionário', Jullie Dutra quer ser cidadã soteropolitana e faz pedido especial a Ivete

A mais nova milionária de Salvador, a jornalista Jullie Dutra não contem a emoção quando lembra da sensação de vencer o programa "Quem Quer Ser Um Milionário", do Domingão com Huck. Ela acertou as 15 perguntas e garantiu o prêmio de R$ 1 milhão, que até hoje não tinha sido dado a nenhum participante do programa.



Nascida em Pernambuco, Jullie mora em Salvador e falou da emoção que sente em ser quase uma soteropolitana. "Me encontrei aqui, na geografia e no sincretismo. Quando eu ganhei, eu dediquei aqui a Salvador. Foi a terra que me acolheu e acolheu minha família", disse ela, durante entrevista ao apresentador Vanderson Nascimento, no Bahia Meio Dia, nesta segunda-feira (11).