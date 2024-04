MODA

Vermelhou no tom da cereja

A cor mais quente deste inverno é o vermelho cereja com seu tom intenso e sofisticado



Helenildo Amaral

Paula Magalhães

Publicado em 7 de abril de 2024 às 15:30

Inverno no tom vermelho cereja Crédito: Vinícius Moreira

O cherry red despontou nas passarelas internacionais como a grande aposta de cor para o inverno 2024. As marcas italianas Gucci, Prada, Versace e a francesa Jacquemus investiram no tom, pois ele combina perfeitamente com a onda do luxo discreto, onde o impacto fashion é dado para aparência minimalista impecável da roupa e não pelo excesso de elementos. E é claro que essa tendência internacional influenciou a moda aqui no Brasil.

A cor intensa e profunda tem sofisticação e foi aceita pelo mercado com tanto fervor que se disseminou para além das roupas, indo também para os acessórios (olhos abertos para as sapatilhas nesse tom) - até na maquiagem ele chegou. Na hora de vestir, a proposta mais cool é usar o look total monocromático, mas é claro que isso não impede variações e até a mistura com outras gradações da paleta dos vermelhos.

Os melhores acessórios para arrematar produções dentro dessa cartela cromática são os dourados. E para quem não resiste a uma boa mistura e quer ir além do monocromático, a estampa de animal print continua sendo um ótimo par para o vermelho.