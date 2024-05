Victoria's Secret anuncia retorno de Fashion Show após 6 anos de pausa

Durante o período de hiato, polêmicas afetaram a imagem da marca, incluindo comentários preconceituosos de um ex-diretor de marketing quando a marca contratou sua primeira modelo trans. Um documentário também explorou as conexões da empresa com o financista americano Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual e tráfico de menores.

Em 2023, a marca lançou documentário no Amazon Prime Video, na tentativa de limpar sua imagem. The Tour '23 acompanha um desfile gravado com diversidade de corpos entre suas modelos. A produção recebeu críticas, que apontavam o atraso da marca em abraçar as mudanças.