Vida de Chitãozinho e Xororó inspira série do Globoplay

Chega nesta sexta-feira (18) no Globoplay a série de ficção As Aventuras de José & Durval, inspirada na história da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó. A produção tem um total de oito capítulos e, nesta primeira leva, são lançados três episódios. Os próximos cinco chegarão uma vez por semana, às sextas-feiras.



A série começa em 1968, quando José e Durval - que mais tarde se chamariam Chitãozinho e Xororó - eram ainda crianças no interior do Paraná: o primeiro tinha 14 anos de idade e o segundo, 11. A produção passa também pelas décadas de 70, 80 e 90, mostrando o convívio dos irmãos com a família, o início da paixão pela música, as descobertas ao embarcarem em turnês e como enfrentaram as dificuldades do dia a dia para ajudar a família e perseguir seus sonhos.