1 ANO

Viih Tube 'descarta' grandes festas após polêmica em aniversário da filha: 'traumatizou'

A influenciadora Viih Tube utilizou as redes sociais para "se desculpar" pelos problemas ocorridos durante a festa de aniversário de um ano de sua filha, Lua, no último fim de semana em São Paulo.

Em uma carta aberta publicada no Instagram, Viih Tube expressou arrependimento por qualquer negatividade que pudesse ter ofuscado o evento, afirmando que o foco deveria permanecer no sucesso da celebração da filha e não em controvérsias.

O problema no aniversário de Lua surgiu quando a cantora Manu Bahtidão, programada para se apresentar no evento, cancelou sua performance no segundo dia. Manu alegou que um problema com o jatinho fornecido pelos organizadores causou um atraso de 2h30, e, chegando exausta e com compromissos no dia seguinte, decidiu não realizar o show.