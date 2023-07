Viih Tube mostra mansão que comprou com Eliezer antes de reforma milionária

O casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer mostrou a mansão que comprou no bairro Granja Viana, zona oeste da Grande São Paulo, compartilhando um vídeo no YouTube da residência antes da reforma milionária, no último sábado, 22.



A influenciadora digital e empresária, que agora é vizinha da também ex-BBB e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, que comprou antes uma propriedade no condomínio com aquário gigante, disse que o local não tem casas próximas. Com isso, vão desfrutar de muita privacidade.