Viih Tube se afasta do trabalho após descolamento de placenta

A influenciadora Viihh Tube compartilhou com seus seguidores que sofreu um descolamento de placenta e precisou se afastar do trabalho

A influenciadora Viih Tube, que está grávida de seu segundo filho, precisou se afastar do trabalho presencialmente para repouso após sofrer um descolamento de placenta. Ela compartilhou a situação na ferramenta Story do Instagram na segunda-feira (27).

A ex-BBB explicou que está trabalhando no escritório de sua casa, mas que ainda deve passar por um período de descanso para se recuperar. “Estou fazendo todas as minhas reuniões de casa por conta do repouso. Estou no escritório da minha casa. É bom voltar, mesmo em repouso, para ocupar a mente”, afirmou.