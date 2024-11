GASTRONOMIA

Vila Salvador vai reunir três grandes chefs em uma experiência gastronômica diferenciada

Evento será de 22 de novembro a 22 de dezembro

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 18:38

Guto Lago, Leo Grimaldi e Fabio Rubalo Crédito: Divulgação

A Vila Salvador, espaço itinerante de cultura e gastronomia que ocorrerá de 22 de novembro a 22 de dezembro, celebra a alta gastronomia trazendo chefs renomados e experiências exclusivas para o público. Com uma programação pensada para surpreender e encantar, o local contará com o Restaurante Carvão, que apresenta o conceito “sabor da brasa e calor do fogo”, focado em técnicas de grelha e ingredientes frescos. Com pratos que destacam o sabor puro e autêntico dos ingredientes.

Além do Carvão, o evento terá a participação do Chef Leo Grimaldi, proprietário do famoso 138 The Bar, que traz sua criatividade e talento em combinações surpreendentes, proporcionando ao público sabores inéditos e inovadores.

Completando a experiência, o sushiman Fábio Rubalo estará presente com sua expertise em sushi e sashimi, unindo sabores orientais a toques brasileiros para criar preparações diferenciadas. Com técnica refinada e apresentações impecáveis, Fábio adiciona um toque de sofisticação à diversidade gastronômica do Vila Salvador.

Serviço:

Local: Vila Salvador – Avenida Tancredo Neves, Salvador

Data: 22 de novembro a 22 de dezembro de 2024

Horários de funcionamento:

Sexta-feira: 12h às 16h (almoço) / 17h às 00h (happy hour e jantar)

Sábado: 12h às 16h (almoço) / 16h às 00h (shows)

Domingo: 12h às 16h (almoço) / 16h às 00h (shows)