QUENTINHO NO CORAÇÃO

Você sabe o que é literatura de cura?

Mas sem o peso da palestrinha ou do discurso dos gurus, sabe? Segundo Marina Ginefra, editora de aquisições da Instrínseca, a healing fiction difere da autoajuda porque não pretende ensinar e por ser essencialmente ficção. "O caráter terapêutico se dá pela criação de um espaço seguro para os leitores, por meio da construção de mundos e personagens acolhedores, empáticos e sensíveis, o que é a grande marca do gênero", explica.

Muitos títulos vêm do Japão e da Coreia do Sul e costumam ter elementos fantásticos. As histórias, em maioria, acontecem em livarias ou cafés e têm sempre um bichinho envolvido. O resultado? Aquela sensação de 'quentinho no coração'. Não à toa, o gênero encontrou eco em jovens leitores, acostumados à leveza dos doramas - sobretudo depois de atravessar a pandemia.