MONÓLOGO

Vou Te Contar!, peça do ator Marcelo Praddo, estende temporada no Teatro Sesi Rio Vermelho

Espetáculo fica em cartaz até 26 de maio; apresentações acontecem aos sábados e domingos

Da Redação

Publicado em 8 de maio de 2024 às 07:00

O ator Marcelo Praddo na peça Vou Te Contar! Crédito: Diney Araújo/divulgação

O espetáculo de teatro Vou Te Contar! estendeu sua temporada no Teatro Sesi Rio Vermelho até o dia 26/05, sempre aos sábados e domingos, às 20h. Projeto do ator e diretor Marcelo Praddo, com textos do jornalista paulista Christian Carvalho Cruz, a montagem coloca em cena cinco personagens brasileiros, habitantes da capital paulista, mas que poderiam estar em qualquer lugar do Brasil.

No palco, Praddo conta as histórias de pessoas comuns, que discorrem sobre suas vidas. Segundo o próprio Christian, são “histórias célebres de gente anônima: esse é o espírito do projeto Trombadas. Nasceu sem destino, intenções, interesses ou desejos, nada além de conhecer e ouvir as pessoas que encontro nas ruas. Então eu saio, vou lá, paro – é fundamental parar – e escuto. Depois, conto. No fim é um mergulho. E um reencontro".

Segundo o ator, o espetáculo "dá voz a essas pessoas que não possuem milhões de seguidores, que não estampam colunas sociais, ou desfrutam das regalias dos camarotes vips do nosso carnaval, mas que ali, imortalizadas pelo olhar sensível do jornalista, se transformam em verdadeiros influencers da alma".

De produção simples, com apenas 1 cadeira numa caixa preta, Vou Te Ccontar! foca na relação íntima que o ator estabelece com o público. O espetáculo é dedicado aos notáveis invisíveis brasileiros que constroem e levantam cidades e fortunas do Brazil com “z” e a pura essência da alma brasileira.