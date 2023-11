'Vovó fitness' expõe pedidos mais estranho no OnlyFans: 'Inesperada'

Com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, a fisiculturista Andrea Sunshine, de 53 anos, já é conhecida como 'vovó fitness' que produz conteúdo adulto no OnlyFans.



Em conversa ao site GQ, da Globo, ela revelou que um seguidor muito fã decidiu ofertar um valor bem alto para vê-la fazendo depilação íntima com uma lâmina de barbear.



"Recebo muitos pedidos estranhos, mas este foi definitivamente um dos mais incomuns que já recebi. Então ser criativa e atender aos desejos dos meus fãs, mas algumas coisas são simplesmente inesperadas", disse.