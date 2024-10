CINEMA

Wagner Moura é confirmado no elenco de novo filme em Hollywood

O ator baiano Wagner Moura está confirmado em mais uma produção de Hollywood. O artista foi anunciado no elenco do filme “The Last Day”, que também contará com a participação de nomes como Alicia Vikander (A Garota Dinamarquesa) e Victoria Pedretti (A Maldição da Residência Hill). As informações são da Variety.