Wesley Safadão é sócio de duas bets barradas em lista do Ministério da Fazenda

Sertanejo negou ser dono das casas de apostas. Irmão e sócio do cantor afirmou que as empresas estão em transição para nome de empresário

Da Redação

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 19:57

Safadão é garoto-propaganda da Betvip desde o ano passado Crédito: Reprodução

O cantor Wesley Safadão e seu irmão Watila são donos da Betvip e Ganhabet: duas casas de apostas barradas por lista divulgada pelo Ministério da Fazenda em 1 de outubro deste ano. As informações foram divulgadas pela Folha de S. Paulo.

Safadão é garoto-propaganda da Betvip desde o ano passado. Em vídeo publicado em dezembro de 2023 no Tiktok, o cantor diz que é um “funcionário com liberdade” da empresa, negando ser o dono.

“Recebi proposta de várias outras empresas; Esportes da Sorte, VaideBet, Pixbet e Aposta Ganha, e aceitei fazer parte da Betvip pelo projeto, pelas ideias”, disse no vídeo. “Não sou o dono da Betvip, sou um funcionário com liberdade para formar um time bom”, completou.

Apesar da negativa do cantor, o registro da Betvip foi feito pela empresa familiar de Wesley em 25 de março deste ano. Já o seu irmão Watila foi quem registrou a marca da Ganhabet.

Watila, irmão e sócio de Wesley, disse a Folha de S. Paulo que as marcas dos dois sites de aposta estão no nome dele e do cantor somente porque tiveram a ideia de registrar naquele momento, mas que elas estão sendo passadas para o nome do empresário Ernildo Junior.

Ernildo Júnior de Farias Santos é dono da Rockstar, sócia majoritária da Bet Vip e da Ganha Bet, além de ser dono da casa de apostas Pix Bet.

“Tudo é do Ernildo, não somos donos, registramos e já estão com respectivos donos. Já já vai ver a transição no Inpi [Instituto Nacional de Propriedade Industrial]”, afirmou.

Rede de familiares ligados às 'bets'

Três companhias dividem a empresa dona dos dois sites de aposta: a Rockstock Participações, com 50%, a BGA Tecnologia, com 40% e a Wolfsburg Participações, com 10%.

A BGA Tecnologia é administrada pela concunhada de Wesley Safadão, Dayane Rocha de Oliveira, também responsável pela outra empresa do mesmo grupo, a Ganhabet.

Em suas redes sociais, Dayane divulga a Betvip e a Ganhabet.

O Ministério da Fazenda não informou o motivo de ter barrado a Betvip porque, segundo a pasta, não comenta casos individuais. A empresa pediu o registro no prazo legal.

Entre as razões possíveis para negar o registro de uma empresa está a existência de antecedentes criminais dos sócios ou problemas na documentação apresentada.

A Betvip é a única empresa que permite apostar em vaquejadas. O cantor sertanejo tem cavalos utilizados na modalidade e tanto a PixBet quanto a Betvip patrocinam e organizam torneios do esporte.