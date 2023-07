WhatsApp caiu? Aplicativo apresenta instabilidade nesta quarta-feira

Usuários do aplicativo de mensagens instantânea WhatsApp relataram instabilidade no serviço nesta quarta-feira (19). O problema estaria afetando tanto usuários Android quanto iOS.



O site Down Detector recebeu um elevado número de reclamações por volta das 17h20.



Usuários de iPhone relatam que, ao abrir o aplicativo, aparece uma aviso de que ele está "conectando", mas nunca realmente chega a efetivar a conexão.



Até o momento, a empresa não se posicionou sobre o motivo da instabilidade.