DO INTERIOR DA BAHIA PARA O MUNDO

Will Smith abraça sósia baiano de Pojuca durante show no Rock in Rio; assista

Os dois se encontraram primeiro nas gravações do Domingão

Da Redação

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 09:27

Naio Barreto e Will Smith Crédito: Redes sociais

Das ruas de Pojuca, na Bahia, para o palco do Rock in Rio, com o Will Smith. O sósia do ator e cantor internacional, Naio Barreto, teve a oportunidade de subir no palco do festival nesta quinta-feira (19), no Rio de Janeiro, durante a apresentação da banda do astro.

Conhecido como "Will Smith Baiano", Naio viajou para a cidade maravilhosa apenas para acompanhar o show do ator americano. Antes de pisar no Rock in Rio, eles se encontraram pela primeira vez para a gravação do "Domingão com Huck", da TV Globo.

Nas redes sociais, que acumula mais de 2 milhões de seguidores, Naio vibrou por ter alcançado um sonho que, para ele, era quase impossível.

"A ficha ainda não caiu, acho que quando chegar em casa vou desabar. Sempre foi um sonho muitíssimo distante. Um astro internacional compartilhar meus vídeos já era uma realização gigante, imagine eu resenhar com ele?! Ele rir dos meus vídeos, eu gravar uma matéria para passar em um dos horários mais nobres da TV. É isso, my friend. Acredite em você. Comece, se começou, não pare. Obrigado a vocês", agradeceu.

Vale lembrar que Will Smith já compartilhou vários vídeos de Naio em sua página pessoal. O comediante de Pojuca faz cover dos vídeos do filme Bad Boys, famoso longa que o astro americano estrela.

"Família gravamos como Will. Ele cantou, mostrou meu insta, disse que curtia muito nossos vídeos do Bad Boys, gravou vídeo do celular dele pra o Martin (original)".