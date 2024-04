HIT

Will Smith usa música de Silvanno Salles no Instagram e leva baianos à loucura: ‘Explodiu’

O ator norte-americano Will Smith, famoso pelo seu papel em ‘Um maluco no pedaço‘, fez um post no Instagram, nesta quarta-feira (10), que levou os baianos à loucura. O artista usou uma música interpretada por Silvanno Salles na publicação de duas fotos de família. Os registros trazem um antes e depois ao lado de parentes, aos quais Will embalou com a faixa ‘Romance‘.