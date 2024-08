TRALLI NA BANCADA

William Bonner é substituído no 'Jornal Nacional' após diagnóstico de covid-19

César Tralli deve seguir no comando do JN nos próximos dias ao lado de Renata Vasconcellos

William Bonner anunciou na noite desta quinta-feira, 15, o diagnóstico de covid-19. Por meio das redes sociais, o âncora do Jornal Nacional mostrou o teste positivo para a doença.

O substituto na edição de hoje do telejornal foi César Tralli, que deve seguir no comando do JN nos próximos dias ao lado de Renata Vasconcellos.