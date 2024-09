FAMOSOS

William Bonner viaja a Paris para acompanhar as Paralimpíadas 2024

O jornalista precisou se afastar do trabalho há três semanas, quando foi diagnosticado com covid-19

No Instagram, a fisioterapeuta publicou fotos em frente ao Caldeirão Olímpico, um dos símbolos do evento, localizado no Jardins das Tulheiras, no centro da capital francesa.