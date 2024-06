Xadrez pode ganhar roupagem mais criativa

O xadrez teve origem nobre, entre as famílias reais da Escócia,era uma forma de distinguir as diferentes dinastias pelos padrões geométricos que se formavam com o entrelaçamento dos fios formando o tecido. Porém ,no Nordeste brasileiro ele ganhou outro significado. Virou o padrão oficial dos looks juninos, porque o xadrez era usado em tecidos de algodão mais baratos, perfeitos para as roupas de trabalhadores do campo e como os festejos do meio do ano são uma tradição criada no meio rural nada mais natural que o quadriculado fosse exaltado. Todo ano, quando se anuncia às festas aos santos católicos : Antônio, João e Pedro, as pessoas começam a desenterrar do guarda-roupa suas peças. É divertido e virou um marco cultural, mas esse padrão tão fashion pode ir muito além e criar looks arrasadores. Que tal misturar xadrez com xadrez na produção inteira? Segue o mesmo princípio do mix de estampas, harmonize pelos tons e o efeito será certeiro. Use acessórios mais pesados como coturno e botas, maxi colares e até alfinetes para dar aquele toque rocker subversivo.