MÚSICA DE QUALIDADE

Xanddy Harmonia lança projeto de samba de roda com show de estreia em Salvador: ‘Onde tudo começou’

A primeira edição, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, vai acontecer no dia 22 de setembro (domingo), na Casa Pia, em Salvador, a partir das 16h. As vendas começam na próxima terça-feira (27), a partir das 18h, pela TicketMaker.