Xuxa expõe relação abusiva com Malene Mattos: 'Vai ficar velha'

A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel, de 60 anos, tem desabafado bastante nos últimos dias sobre a relação que tinha com a ex-empresária, Marlene Mattos.



Nesta quinta-feira (13), a famosa comentou com a apresentadora Ana Maria Braga, no Mais Você, sobre as decisões que precisou tomar para continuar com a carreira no topo, mesmo tendo uma relação abusiva com a ex-empresária.



Segundo a mãe de Sasha, Marlene fez Xuxa escolher entre ter um relacionamento e a carreira, colocando a loira para deixar de lado um ex-namorado, pois não aceitaria o envolvimento dela com o rapaz.