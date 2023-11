Yasmin Brunet revela ter fraturado costela após acidente na academia

A modelo Yasmin Brunet contou aos seguidores nesta quarta-feira (15) que descobriu uma costela fraturada. Segundo a filha de Luiza Brunet, ela estava sentindo dores há alguns dias, e decidiu ir para uma unidade hospitalar.



"Gente, eu vim aqui no hospital para fazer uns exames e entender porque eu estava com tanta dor na costela há tantos dias. Fiz tomografia, exame de sangue, raio X, tudo. E acabaram de me falar que realmente fraturei minha nona costela", comentou.