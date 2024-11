AFETO

Yuri Lima aparece ninando a sua filha Nala; veja foto

Nala, de apenas 1 mês, é filha do jogador com a cantora Iza

Elis Freire

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 15:21

Yuri Lima com Nala, sua filha com Iza Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O jogador Yuri Lima usou seu Instagram, na noite de sábado (16), para postar uma foto carinhosa com Nala, de 1 mês de idade, sua filha com a cantora IZA. Na imagem em preto e branco, divulgada nos seus stories do Instagram, ele aparece com a bebê deitada sobre seu peito.

Na legenda, o pai brincou sobre a vida 'sofrida' da pequena. "Ahhh, descansar que ninguém é de ferro, né?", escreveu ele.

Stories de Yuri Lima com a filha Nala Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Na última terça (12), o jogador se derreteu ao fazer uma declaração para sua primeira filha, na véspera do mêsversário da pequena. Nas fotos, o ex -jogador do time na série B Mirassol aparece em diversos momentos ao lado da filha.

Nala, nas imagens, está tomando mamadeira e dormindo no colo do pai. Em um dos registros, o jogador também aparece no chão da maternidade, coberto com uma manta enquanto sorri, brincando com a cria.

"Estou até agora pensando em uma legenda e tudo parece pouco. Em pouco tempo, você já mudou tudo pra melhor, minha filha. Obrigado pelo melhor presente, Deus!", escreveu ele na legenda do post.

Reconciliação

Em setembro deste ano, a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, confirmou que o casal reatou após a traição exposta publicamente pela cantora e trouxe novos detalhes sobre a volta do casal.

Segundo a coluna, Iza decidiu dar uma nova chance ao relacionamento e permitiu que Yuri voltasse a morar com ela. A principal condição foi que Yuri deixasse seu cargo no Mirassol, onde atuava como jogador, e que não retornasse ao futebol profissional.