Yuri Marçal retorna a Salvador com o espetáculo ‘Me perdi no que eu tava falando’ neste final de semana

Publicado em 10 de julho de 2024 às 10:50

O comediante Yuri Marçal apresenta o espetáculo ‘Me perdi no que eu tava falando’ neste sábado (13) e domingo (14), às 20h, no Teatro Jorge Amado. O show promete ser uma experiência única de risadas e emoções. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.

Me perdi no que eu tava falando dá continuidade ao trabalho do humorista Yuri Marçal, num show repleto de histórias de sua vida. Falando sobre sentimentos e afetos, o comediante aborda com leveza e humor as dificuldades dos relacionamentos desde a infância até a vida adulta.

Yuri Marçal, 31, nasceu no Rio de Janeiro e é comediante e ator. Começou sua carreira na comédia stand-up em 2016 e rapidamente se destacou com seus vídeos de stand-up no YouTube. Em 2018, Yuri iniciou uma parceria com o Porta dos Fundos, participando de esquetes como Escravidão, Escritor Branco, Cota e o Especial de Natal Teocracia em Vertigem. No audiovisual, estreou na série Homens? em 2020 e participou de 5x Comédia em 2021. Em 2022, atuou no filme Barraco de Família e em 2023 co-apresentou a cerimônia do Prêmio Sim à Igualdade Racial.

Seu primeiro especial de comédia, Ledo Engano, foi gravado em 2021 e marcou história ao ser o primeiro comediante negro a ter um especial na Netflix, disponível em 190 países. Em 2023, Yuri gravou seu novo especial Me perdi no que eu tava falando, que estreou no YouTube em setembro.