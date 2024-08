SUSTO

Zé Felipe resgata Maria Flor de afogamento na piscina: 'Pulei com tudo'

A família estava na piscina com cascata do imóvel, quando a criança caiu para o fundo

Zé Felipe relatou sobre um "susto" recente que tomou com a filha mais nova, Maria Flor, de um ano de idade, que tropeçou em um dos degraus mais fundos da piscina e começou a se afogar. "Pulei com tudo na água", disse, em suas redes sociais, na quinta-feira, 1º.

O marido de Virgínia Fonseca brincou com a situação com a filha, mas explicou que ficou preocupado, e que pulou na água com todos os seus pertences em mãos: "[Ela] começou a afogar, pulei de tênis e tudo dentro da água. [Com] o telefone, o tênis, com tudo".