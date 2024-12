TRANQUILIDADE

Zeca Pagodinho revela seus planos para o futuro: 'Fazer quase nada'

Cantor reforçou que vai dar uma pausa nos shows após completar 40 anos de carreira

Em 2024, Zeca Pagodinho comemora os seus 40 anos de carreira. Como ponto final nestas celebrações, o cantor se apresenta no Rio de Janeiro neste fim de semana. Mas antes, o intérprete do hit “Deixa a Vida Me Levar” concedeu uma entrevista ao repórter Chico Regueira, no Jornal Hoje desta sexta-feira, 20.