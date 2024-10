PROGRAMAÇÃO

Zeca Pagodinho, Timbalada e Felipe Ret: veja a agenda cultural deste final de semana em Salvador

Além das programações musicais, peças de teatro e exposições integram a lista

Maysa Polcri

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 13:11

Zeca Pagodinho festeja 40 anos de carreira e 65 anos de idade Crédito: Leo Aversa/divulgação

No domingo (6), o compromisso principal dos soteropolitanos será com as urnas de votação, mas não é por isso que a programação cultural de Salvador estará menos agitada neste final de semana. As opções de shows, peças de teatro e exposições estão a todo vapor, começando nesta sexta-feira (4), com a primeira apresentação de Zeca Pagodinho, que celebra 40 anos de carreira, na Concha Acústica. Confira abaixo a programação completa.

Zeca Pagodinho

Serão dois shows, um nesta sexta-feira (4) e outro no sábado (5), para celebrar as quatro décadas de sucessos do sambista. A apresentação, que será na Concha Acústica, relembrará os principais hits que Zeca Pagodinho lançou durante a carreira. O show começará às 19h, e ainda há ingressos disponíveis para o sábado. Eles custam R$240 (meia) e R$340 (inteira).

Venha de Branco

A quarta edição da festa Venha de Branco promete ser mais um sucesso. Dessa vez, a grade de atrações contará com Timbalada, Filhos de Jorge, Renanzinho CBX e DJ Naylson Carvalho. O evento acontece na Arena Parque Santiago, no Parque Bela Vista, no sábado (5), a partir das 15h. Os ingressos custam entre R$100 e R$200.

Felipe Ret

O rapper Felipe Ret desembarca em Salvador para comemorar os 15 anos de carreira com o show FRXV. A apresentação será no Armazém Convention, em Lauro de Freitas, a partir das 20h, no sábado (5). Os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$110.

Quintal Du Samba

O Quintal Du Samba comemora três anos de sucesso com um show especial, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), no sábado (5), a partir das 15h. Dez atrações já estão confirmadas, entre elas o Grupo Estigou e Luís Katulê. Os ingressos custam R$100.

Mercado do Samba

Um dos pontos turísticos mais queridos de Salvador, o Mercado Modelo, vai receber shows dos sambistas Jairinho, Didengo, Pierrinho, além da banda Terra do Samba. O Mercado do Samba acontece no sábado (5), a partir das 16h, e os ingressos custam R$40 e R$80.

Forró no Largo

No sábado (5), a partir das 19h, o Largo Quincas Berro D'Água, no Pelourinho, receberá os clássicos do forró pela cantora Zefa di Zeca. O show é gratuito.

Baile Afropink

O projeto chega em sua 10º edição mostrando a força da nova geração da música baiana, com shows de Maya e Nininha Problemática, celebrando a arte negra e LGBTQIAPN+. O evento é gratuito, a partir das 19h, no sábado (5). E acontece no Largo Tereza Batista, no Pelourinho.

Peça Divertidamente

Chega ao teatro o tão aguardado Divertida Mente 2, oportunidade para que o público mergulhe de cabeça na mente de Riley mais uma vez. Ansiedade, Tédio, Inveja e Vergonha se juntam com as demais emoções da garota na nova animação sucesso do cinema e, agora, nos palcos. Serão duas apresentações no sábado (5), 15h e 17h, no Teatro Jorge Amado. Os ingressos custam R$80 e o clube CORREIO oferece desconto de R$32.

Saidera

O cantor de pagode Renanzinho CBX se apresenta com convidados no domingo (6), a partir das 17h, no Boteco Fronteira, no Rio Vermelho. Os ingressos custam R$30 e serão vendidos no local.

