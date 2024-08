CRISE NA FAMÍLIA

Zezé di Camargo e Luciano se separam em camarins e não se falam antes de show

Segundo o jornal Extra, antes do show, Luciano atendeu a imprensa sozinho e seguiu para seu camarim, que é separado do de Zezé. O pai de Wanessa Camargo chegou ao local em seu jatinho particular e posou para as fotos apenas após a apresentação, sem a presença do irmão. No entanto, a dupla cantou abraçada e deram as mãos.