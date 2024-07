JUNTOS ATÉ FINAL DO ANO

Zezé di Camargo foi pego de surpresa com carreira solo de Luciano: 'Tenho que estar preparado'

Zezé lançou Rústico, álbum sertanejo solo, no ano passado

Zezé Di Camargo afirma ter se surpreendido com a decisão do irmão Luciano em manter uma carreira solo. A dupla tem uma agenda conjunta de shows até o final deste ano, mas Luciano também se dedica à carreira gospel solo desde 2020. Já Zezé lançou Rústico, álbum sertanejo solo, no ano passado.