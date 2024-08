ENFIM, CASADOS

Zezé di Camargo tem 'casamento surpresa' com Graciele em meio a chá de revelação

Sertanejo surpreendeu a noiva com a novidade neste domingo (25)

O sertanejo Zezé di Camargo surpreendeu a noiva, Graciele Lacerda, no meio do chá de revelação que divulgaria o sexo do bebê que o casal espera, anunciando que os dois iriam se casar na sequência, neste domingo (25).