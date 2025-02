TEATRO

Zeze Polessa traz espetáculo em homenagem a Nara Leão a Salvador

Espetáculo combina teatro e música

A atriz Zeze Polessa desembarca em Salvador com o espetáculo inédito “Os Olhos de Nara Leão”, dirigido por Miguel Falabella. As apresentações acontecerão entre os dias 9 e 11 de maio no Teatro Sesc Casa do Comércio. A peça é uma homenagem à cantora Nara Leão, um dos maiores ícones da música brasileira das décadas de 1960, 1970 e 1980, e propõe um resgate de sua trajetória por meio de um repertório musical diversificado. >