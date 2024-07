FAMOSOS

Zilu conta como reagiu a traição de Zezé: 'Autoestima no chão'

O casamento com Zezé durou 28 anos e teve fim em 2012

Estadão

Publicado em 3 de julho de 2024 às 12:13

Zezé Di Camargo e Zilu Crédito: Redes sociais

A empresária Zilu Godói, ex-mulher de Zezé Di Camargo, falou sobre o momento em que descobriu traição do ex-marido. Durante conversa no podcast em que ela apresenta, Café Com Respostas, a influencer foi questionada sobre o assunto pela entrevistada Camila Monteiro.

"Ali a autoestima vai para o chão. Acaba tudo. Mulher nenhuma merece ter esse sentimento", desabafou Zilu. "Quando você tem um casamento de longos anos, uma família formada, você pensa que tem um lar perfeito, e fala: 'Eu venci, hoje tenho tudo que quero e sou a pessoa mais feliz do mundo'. O mundo desmoronou naquele momento", afirmou.

A empresária e apresentadora buscou se valorizar e encontrar apoio nas amizades para superar o momento difícil: "Se foi ele quem me traiu, ele não me merece, não posso ter essa pessoa comigo. Porque eu me dediquei. Fui tudo para ele e ele não pensou na hora que me traiu. Então foi isso que eu pensei, me fortaleceu", reflete. "Então busquei ajuda, principalmente com amigas, que me deram muita força", disse Zilu.

O casamento com Zezé, que durou 28 anos, teve fim em 2012, após o cantor assumir o romance com Graciele Lacerda, com quem está até hoje.