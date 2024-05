ALÔ ALÔ

Fórum ESG 2024 reunirá principais empresas da Bahia para discutir temas urgentes

Evento vai movimentar Porto de Salvador nos dias 22 e 23

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de maio de 2024 às 05:00

Porto de Salvador Crédito: @portosalvadoreventos/divulgação

O ESG Fórum chega à sua terceira edição nos próximos dias 22 e 23, no Porto Salvador, contando mais uma vez com a participação de grandes empresas em atuação na Bahia e no Brasil. O evento promovido pelo Alô Alô Bahia e Jornal CORREIO reunirá não só especialistas no tema como representantes de companhias e instituições que vêm contribuindo para o desenvolvimento de um mundo sustentável e uma sociedade diversa.

“Muitas marcas e entidades estão conosco desde a primeira edição, em uma demonstração de confiança nos veículos de comunicação como realizadores deste importante projeto. Mais do que nunca, os temas que giram em torno da sigla ESG precisam ser debatidos. O fórum é um grande exemplo de como podemos fazer a diferença na comunidade em que estamos inseridos”, afirma Victor Carvalho, diretor comercial do Alô Alô Bahia.

“Estamos orgulhosos em realizar, pelo terceiro ano consecutivo, o ESG Fórum Salvador. Sua realização representa o compromisso contínuo do Jornal CORREIO em promover debates significativos e de interesse da sociedade baiana. O sucesso comercial do evento é uma confirmação da dedicação dos nossos parceiros, fortalecendo ainda mais nossa missão de informar e inspirar a comunidade empresarial a agir de forma mais responsável e sustentável”, completa Luciana Gomes, gerente comercial do CORREIO.

Serão dois dias de palestras, bate-papos e trocas entre o empresariado, o poder público e demais representantes da sociedade. Na ocasião, especialistas, executivos e autoridades terão a oportunidade de discutir formas de tornar os diversos setores da sociedade mais engajados com estes propósitos. No dia 22, o evento acontece apenas para convidados. Já no dia 23, a programação será para o público. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo link https://oferta.correio24horas.com.br/iii-esg-forum-salvador. Quem preferir, pode assistir ao vivo no Youtube do Correio: https://www.youtube.com/@Correio24hBahia.

Entre os palestrantes estão: Andrea Iorio, escritor best-seller e uma das maiores referências nacionais em transformação digital no país; Anna Luisa Beserra, empreendedora social premiada pela ONU; Augusto Cruz, advogado, escritor, consultor especialista em ESG; Giovanna Victer, secretária da Fazenda de Salvador; Leana Mattei, diretora da AGANJU e cofundadora do Best2All; Jorge Cajazeira, VP do Conselho da Sustentabilidade da FIEB e membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente; Lucas Reis, fundador da Zygon e diretor de Assuntos Governamentais do IAB Brasil; Paula Harraca, executiva, palestrante, autora best-seller e referência em ES e Helena Bertô, diretora global de diversidade e inclusão do Nubank, entre outros nomes.

Conheça as marcas que vão participar do III Fórum ESG Salvador

Acelen Gestora da Refinaria de Mataripe, na Bahia, a empresa de energia foi criada pelo fundo Mubadala Capital, investidor presente em mais de 50 países, nos mais diversos setores.

Alba Seguradora Com mais de 150 anos de atuação, é uma das seguradoras mais antigas do Brasil.

Bracell Uma das líderes globais na produção de celulose solúvel e celulose especial do mundo.

Contermas Está à frente do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Salvador.

Grupo Luiz Mendonça Com 40 anos de mercado, é formado pelas empresas Bravo Caminhões e Ônibus, AuraBrasil e Santo Antônio Patrimonial. A companhia tem atuação nacional nos segmentos de aluguel de plataformas aéreas e comercialização de caminhões e ônibus.

Instituto Mandarina Organização social que promove ações de geração de renda, empreendedorismo e cultura, visando a inclusão social e o combate às desigualdades.

Jacobina Mineração Pan American Silver Localizada em Jacobina (BA), opera com cinco minas de ouro subterrâneas. Atua respeitando o meio ambiente e as comunidades onde está inserida, trabalhando com uma abordagem segura e sustentável do negócio.

Moura Dubeux Está há mais de 40 anos no segmento de edifícios de médio, alto padrão e luxo no Nordeste e é líder em market share na região. Também possui forte presença no segmento de flats, hotéis e resorts para este público.

OR Com presença em quatro estados brasileiros, a OR atua há 15 anos no mercado imobiliário, com foco na incorporação e construção de empreendimentos residenciais, corporativos e loteamentos.

Salvador Bahia Airport Principal aeroporto da Bahia, localizado no município de Salvador, integrante da rede VINVI, é um dos mais movimentados do país e um dos primeiros do Nordeste.

Suzano Maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto.

Tronox Com quase 7 mil pessoas trabalhando em seis continentes, a empresa é líder mundial na produção de pigmento de Dióxido de Titânio (TiO2) e leva ao mercado produtos que adicionam cor, brilho e durabilidade a itens que fazem parte do nosso dia a dia sem abrir mão de uma gestão voltada para a excelência operacional e sustentável.

Unipar Líder na produção de cloro e soda e a segunda maior produtora de PVC da América do Sul. Se destaca como uma das principais fornecedoras para os setores de saneamento e construção civil e produz matérias-primas para todas as indústrias.

BYD | Parvi Presente em Manaus, Recife e Salvador, a empresa produz veículos 100% elétricos com máxima tecnologia e sofisticação para que dirigir se torne uma experiência inesquecível.

Claro Com o propósito de “conectar para uma vida mais divertida e produtiva”, a empresa soma todas as tecnologias para criar a melhor e mais completa infraestrutura de conectividade do país, onde está presente em mais de 4.800 municípios.

Larco Petróleo Genuinamente baiana, é a distribuidora de combustível que mais cresce no Nordeste.

Salvador Shopping Primeiro shopping construído pelo Grupo JCPM no Nordeste, inaugurado em maio de 2007, é considerado um dos mais atuais equipamentos do país. Se destaca por promover a igualdade de oportunidades e o respeito às diferenças, com foco no reconhecimento e desenvolvimento de talentos.

SESC Criado pela Confederação Nacional do Comércio em 1946, tem como finalidade planejar e executar medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias, colaborando para a construção de uma sociedade mais justa.

SENAC Principal agente de educação profissional voltado para o comércio de bens, serviços e turismo do Brasil.

Wilson Sons Maior operadora integrada de logística portuária e marítima do mercado brasileiro.

Prefeitura Municipal de Salvador Administra a primeira cidade planejada do Brasil, capital dos baianos e a primeira do país.

Sebrae Entidade que apoia e fomenta a criação, expansão e modernização das micro e pequenas empresas do Estado.

Fera Palace Hotel Símbolo da retomada e revitalização do Centro Histórico de Salvador, impressiona pela beleza, serviço e vista espetacular de seu rooftop voltado para a Baía de Todos-os-Santos.

Hiperideal Uma das maiores redes de supermercados de Salvador, com mais de 20 lojas localizadas em bairros estratégicos da capital baiana e região metropolitana.

Hike Reúne serviços de branding, social media, campanhas, ativações, audiovisual (Hi Content), tráfego pago (Step ADS) e entretenimento (Fábula) para oferecer jornadas personalizadas, otimizando a experiência em um só lugar.

Ticket Maker Empresa de tecnologia, trabalha segmento de vendas de ingressos em pontos físicos, vendas online e controle de acesso.

Uranus2 Uma das empresas mais respeitadas no ramo de comunicação e ativação de marca na Bahia, trabalha há 29 anos com projetos nos mais diversos segmentos, com destaque para os institucionais e promocionais.

Vini Figueira Gastronomia Buffet comandado pelo experiente chef Vini Figueira, que também está à frente do restaurante de mesmo nome no Rio Vermelho.

Zum Brazil Eventos Agência 360° especializada em realizar convenções, fóruns, congressos, feiras e lançamentos, entre outros eventos corporativos.