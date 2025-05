ESG

Roberta Carneiro, do IBGC, participará do IV ESG Fórum Bahia

Advogada e especialista em integridade vai discutir como alinhar sustentabilidade à governança em painel



Estúdio Correio

Gabriela Cruz

Publicado em 20 de maio de 2025 às 16:08

Roberta Carneiro é coordenadora geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa Crédito: Divulgação

Coordenadora geral do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) na Bahia, Roberta Carneiro participará do IV ESG Fórum Bahia, no porto Salvador, na Contermas, evento realizado pelo Jornal Correio que reunirá especialistas para debater os desafios e avanços na construção de ambientes corporativos mais éticos, transparentes e sustentáveis. A especialista integrará o painel “Integridade e ESG: como integrar governança e sustentabilidade nas empresas”, em 4 de junho.>

Roberta é advogada com atuação voltada para governança, integridade e sustentabilidade. Mestre em Direitos Fundamentais, ela também é conselheira certificada em Comitê de Auditoria Experiente (CCoAud+ IBGC). Sua participação reforça o papel das lideranças femininas e das instituições especializadas na consolidação de práticas que promovem a responsabilidade corporativa como um diferencial estratégico.>

Evento consolidado

O ESG Fórum BAHIA chega à sua quarta edição consolidado como o principal espaço de debates sobre práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e governança no estado. O evento reunirá especialistas, autoridades e representantes do setor produtivo. Em 2025, a proposta é ampliar ainda mais as discussões, incluindo a arte como ferramenta de sensibilização para os desafios da agenda ESG.>

Com inscrições gratuitas, o IV ESG Fórum BAHIA se apresenta como uma oportunidade para acompanhar as principais tendências e desafios do tema, tanto no cenário global quanto local, especialmente no contexto da COP30, que será sediada no Brasil.>

Inspirado na visão de protagonismo do país na agenda de sustentabilidade, o evento será um ponto de encontro para líderes empresariais, gestores, especialistas e agentes da sociedade civil interessados em discutir o papel das práticas ESG no desenvolvimento econômico e social. A programação abordará desde a evolução do conceito de sustentabilidade até os desafios atuais da sigla, incluindo os impactos da possível onda anti-ESG nos Estados Unidos e suas repercussões em outros países.>

Acompanhe as novidades: www.correio24horas.com.br/esg.>

SERVIÇO:

IV ESG Fórum BAHIA>

Data: 3 e 4 de junho de 2025>

Horário do dia 03/06 (exclusivo para convidados): 17h às 22h30>

Horário do dia 04/06: 8h às 19h>

Local: porto Salvador na Contermas>

Endereço: Av. da França, 393 - Comércio, Salvador - BA>

Inscrições aqui.>