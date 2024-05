SUSTENTABILIDADE

Ser humano e a transformação digital é tema da primeira palestra do ESG; acompanhe

Evento está na 3ª edição e reúne especialistas nacionais em Governança ambiental, social e corporativa

Gil Santos

Publicado em 23 de maio de 2024 às 09:47

Primeira palestra do III ESG Fórum Salvador Crédito: Gil Santos/CORREIO

Começou! O primeiro palestrante do dia já está no palco do Fórum ESG Salvador e a discussão é sobre o 'Ser Humano e a Transformação Digital'. O escritor Andrea Iorio provoca reflexões na plateia que lota o Porto Salvador, nesta quinta-feira (23).

Graduado em economia pela Universidade Bocconi, em Milão (Itália), e com mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Johns Hopkins, em Washington (EUA), Andrea é uma referência nacional em transformação digital, liderança e potencialização de novos negócios no país.

O auditório ficou lotado. O publicou aproveitou os minutos antes das palestras para conhecer os stands que ficam no saguão do evento. São cerca de dez estruturas com artesanato, produtos alimentícios, realidade virtual e serviços.

Haverá palestras durante todo o dia, com tema como o impacto e o proposito da diversidade nas marcas, os acordos, caminhos e desafios das mudanças climáticas, e o impacto da inteligência artificial na sociedade.

Acompanhe a transmissão ao vivo