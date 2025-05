SUSTENTABILIDADE

Vice-presidente de Negócios da Natura e Avon no Brasil, Agenor Leão ministrará palestra no IV ESG Fórum Bahia

Executivo baiano compartilha visão sobre inovação, sustentabilidade e impacto social no evento



Estúdio Correio

Gabriela Cruz

Publicado em 16 de maio de 2025 às 16:36

Agenor Leão está na Natura desde 2012 Crédito: divulgação

Vice-presidente de Negócios da Natura e Avon no Brasil, Agenor Leão está confirmado como palestrante no IV ESG Fórum Bahia, que acontece nos dias 3 e 4 de junho, em Salvador. No primeiro dia do evento, ele abordará temas como inovação, tecnologia e práticas ESG podem transformar negócios e gerar valor para a sociedade.>

Na Natura desde 2012, Agenor já liderou áreas de transformação digital, tecnologia da informação e inovação em modelos de negócio, além de ter comandado as operações da empresa nos países hispânicos. Em 2022, assumiu a vice-presidência de Negócios no Brasil.>

Soteropolitano, com raízes em Santa Bárbara (BA), o executivo é formado em Processamento de Dados pela UFBA, com MBA em Gestão (FGV), pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas (FEA-USP) e formação internacional no IESE Business School, na Espanha. Antes da Natura, construiu carreira no setor de tecnologia e telecomunicações.>

Evento consolidado >

Realizado pelo jornal Correio, o ESG Fórum BAHIA chega à sua quarta edição consolidado como o principal espaço de debates sobre práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e governança no estado. O evento acontece nos dias 3 e 4 de junho, reunindo especialistas, autoridades e representantes do setor produtivo. Em 2025, a proposta é ampliar ainda mais as discussões, incluindo a arte como ferramenta de sensibilização para os desafios da agenda ESG.>

Com inscrições gratuitas, o IV ESG Fórum BAHIA se apresenta como uma oportunidade para acompanhar as principais tendências e desafios do tema, tanto no cenário global quanto local, especialmente no contexto da COP30, que será sediada no Brasil.>

Inspirado na visão de protagonismo do país na agenda de sustentabilidade, o evento será um ponto de encontro para líderes empresariais, gestores, especialistas e agentes da sociedade civil interessados em discutir o papel das práticas ESG no desenvolvimento econômico e social. A programação abordará desde a evolução do conceito de sustentabilidade até os desafios atuais da sigla, incluindo os impactos da possível onda anti-ESG nos Estados Unidos e suas repercussões em outros países.>

Acompanhe as novidades: www.correio24horas.com.br/esg.>

Serviço>

IV ESG Fórum BAHIA>

Data: 3 e 4 de junho de 2025>

Horário do dia 03/06 (exclusivo para convidados): 17h às 22h30>

Horário do dia 04/06: 8h às 19h>

Local: porto Salvador na Contermas>

Endereço: Av. da França, 393 - Comércio, Salvador - BA>

O IV ESG Fórum BAHIA é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Alba Seguradora, Bracell, Contermas, Jacobina Mineração - Pan American Silver, Moura Dubeux, PetroReconcavo, Plano Brasil Saúde, Salvador Bahia Airport e Unipar, com apoio institucional do Alô Alô Bahia e da Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Claro, Salvador Shopping e Sebrae, e parceria do Hiperideal, TD Produções, Uranus2 e Zum Brazil Eventos.>

