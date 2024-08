COMPETIÇÃO

5 brasileiros que podem conquistar medalha nas Paralimpíadas de Paris

Conheça alguns dos grandes atletas que podem subir ao pódio em 2024

As Paralimpíadas de Paris prometem ser palco de grandes conquistas

As Paralimpíadas de Paris 2024 prometem ser um marco na história do esporte, celebrando a diversidade em um dos maiores eventos globais. A expectativa é grande, especialmente para o Brasil, que chega com um time de elite disposto a conquistar novos pódios e superar recordes.

Entre as grandes promessas do país, cinco atletas se destacam por suas trajetórias vitoriosas e pelo potencial de trazer o ouro para casa. Confira, a seguir, quem são eles!

1. Carol Santiago

Carol Santiago é uma nadadora excepcional que brilhou em Tóquio 2020 com três ouros e uma prata. Atual recordista mundial dos 50 m livre, ela conquistou 10 ouros nos últimos dois Mundiais de Natação Paralímpica, sendo uma forte candidata ao pódio em Paris .

Jovane Guissone é um dos atletas brasileiros mais promissores nas competições de esgrima

2. Jovane Guissone

Jovane Guissone, medalhista de ouro em Londres 2012 e prata em Tóquio 2020, é o melhor brasileiro no ranking mundial de esgrima em cadeira de rodas. Com vitórias recentes no Campeonato das Américas e na Copa do Mundo de 2022, sua técnica apurada e sua determinação em cada combate fazem dele um forte candidato a mais uma medalha em Paris.

Jerusa Geber, do atletismo, já conquistou medalhas mundiais e paralímpicas

3. Jerusa Geber

Jerusa Geber é uma das grandes forças do atletismo paralímpico brasileiro. Especialista nas provas de velocidade para atletas com deficiência visual (classe T11), ela já conquistou diversas medalhas em mundiais e paralimpíadas, inclusive foi a primeira a fazer os 100 m abaixo dos 12s. Em Paris, ela buscará superar seus próprios limites e, com a parceria de seu guia, conquistar o tão sonhado ouro para o Brasil.

4. Alana Maldonado

Alana Maldonado fez história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro no judô paralímpico, feito alcançado em Tóquio 2020. Em Paris, ela é uma das grandes favoritas para manter sua posição no topo do pódio e reforçar sua posição como uma das melhores judocas do mundo.

