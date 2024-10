CAMPEONATO BRASILEIRO

A 10 jogos do fim da Série A, Bahia faz as contas para ir à Libertadores; veja os números

Tricolor tem a competição internacional como principal objetivo do ano

Gabriel Rodrigues

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 05:00

Elenco do Bahia pode fazer história se levar o tricolor à Libertadores Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A reta final do Campeonato Brasileiro vai começar para o Bahia. A partir de agora, o time baiano terá apenas mais dez jogos para alcançar o objetivo traçado no início do ano de conquistar uma vaga na Copa Libertadores, algo que não acontece há 35 anos.

O Esquadrão chega aos dez últimos duelos vivendo uma fase de oscilação no Campeonato Brasileiro, mas no geral faz uma boa campanha na Série A. Com 45 pontos, o time comandado por Rogério Ceni é o 6º colocado, dentro da zona de classificação da Liberta.

Nas próximas rodadas, o tricolor disputará exatamente cinco partidas como mandante e outras cinco longe dos seus domínios. A primeira será neste sábado (5), diante do Flamengo, às 19h, na Fonte Nova. Além do clube carioca, o Esquadrão receberá até o fim do ano: São Paulo, Palmeiras, Athletico-PR e Atlético-GO.

Rogério Ceni tem a missão de levar o Bahia de volta à Libertadores após 35 anos Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Já fora de casa, a equipe travará batalhas contra Cruzeiro, Vasco, Juventude, Cuiabá e Corinthians. O time, aliás, precisa melhorar o seu desempenho contra os próximos adversários. Essa sequência foi uma pedra no sapato da equipe no primeiro turno. O Bahia venceu quatro, empatou uma e perdeu cinco partidas.

Foi nessa fase, inclusive, que o Bahia conheceu os seus dois únicos tropeços em casa na competição, perdeu por 2x1 para o Cuiabá, e logo depois caiu diante do Corinthians por 1x0. Dessa vez, os dois rivais serão enfrentados fora da Fonte Nova.

Outro ponto que precisa ser observado são as diferentes brigas dos adversários do tricolor no Brasileirão. Dos dez últimos oponentes, pelo menos quatro disputam um lugar no G6, enquanto outros cinco tentam fugir do rebaixamento.

Para o técnico Rogério Ceni, um dos desafios do Bahia até o fim da temporada será o de equilibrar as posturas quando atua dentro e fora de casa. Depois da vitória por 1x0 sobre o Criciúma, na Fonte Nova, o treinador afirmou não entender a mudança radical de desempenho longe da Fonte Nova. Para se ter uma ideia, o aproveitamento do time cai de 76,2% para apenas 31% quando atua na condição de visitante.

“O que faz o time forte defensivamente é a maneira como ocupamos espaços dentro de campo, e fora de casa estamos com dificuldade para ocupar esses mesmos espaços. Passa muito pela recomposição pelos lados e por esse comportamento fora. Parece que falta energia fora de casa. E não foi assim no começo do campeonato, fizemos bons jogos fora de casa. Mas perdemos intensidade de recomposição”, analisou.

CONTAS

Por falar em desempenho, no primeiro turno, o Bahia conquistou 13 pontos nos dez jogos finais, o que representa um aproveitamento de 43,3%. Se repetir o feito, o clube baiano terminará o ano com 58 pontos, o que seria suficiente para o Esquadrão alcançar a sua melhor campanha na história dos pontos corridos, mas não garante uma vaga na Libertadores.

Com mais 30 pontos em disputa, a equipe terá mais chance de ir ao principal torneio do continente se mantiver o atual aproveitamento geral de 53% que possui na Série A. Nesse cenário, o time de Ceni conquistaria cerca de 16 pontos e terminaria o Brasileiro com 61. De acordo com os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com essa pontuação a probabilidade de um time jogar o torneio internacional é de 93%.

Após a 28ª rodada, a UFMG aponta o Bahia com 52% de chance de jogar a Libertadores em 2025. O tricolor aparece atrás do Internacional, que tem os mesmos 45 pontos, mas ocupa a 7ª colocação. O Colorado tem um jogo a menos e, de acordo com os cálculos, 65,3% de probabilidade. Vale lembrar que o Esquadrão pode ser beneficiado caso um dos clubes da zona de classificação da Liberta conquistem a Copa do Brasil ou a própria Libertadores, o que transformaria o G6 em G7 ou até G8.

As próximas 10 partidas do Bahia

Bahia x Flamengo

Cruzeiro x Bahia

Vasco x Bahia

Bahia x São Paulo

Juventude x Bahia

Bahia x Palmeiras

Bahia x Athletico-PR

Cuiabá x Bahia

Corinthians x Bahia