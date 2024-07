SALVADOR

'Denúncia é a arma que tenho para combater o racista', diz zagueira do Bahia; treinador foi preso

A zagueira do Bahia, Suelen Santos, se pronunciou nas redes sociais após ser vítima de injúria racial durante o jogo contra o time feminino JC Futebol Clube, do Amazonas, na última segunda-feira (8). Em declaração à Polícia Civil, ela alegou ter sido chamada de ‘macaca’ pelo treinador da equipe adversária , Hugo Duarte, 44 anos.

O caso aconteceu após o fim da partida que garantiu o acesso do tricolor a primeira divisão do Brasileirão Feminino. O treinador foi autuado em flagrante por injúria racial e encaminhado para o Central de Flagrantes, no Complexo dos Barris. Ele passará por audiência de custódia nesta quarta-feira (10).

Durante a confusão, policiais foram acionados pela juíza da partida que relatou a confusão entre as jogadoras dos dois times. "Imediatamente, os policiais foram conter a confusão, no momento em que uma jogadora do Bahia chegou chorando e expondo que o técnico do time adversário tinha cometido crime de injúria racial contra ela", diz a Polícia Civil em nota.