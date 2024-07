SALVADOR

Treinador de time feminino é preso por injúria racial após chamar jogadora do Bahia de 'macaca'

A ofensa aconteceu durante uma confusão em campo após o empate entre o JC e o Bahia no Estádio de Pituaçu, segundo as jogadoras

O treinador do time feminino JC Futebol Clube, do Amazonas, foi preso em flagrante, na noite desta segunda-feira (8), por suspeita de cometer injúria racial contra a zagueira Suelen Santos, do Esporte Clube Bahia.