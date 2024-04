DERROTA EM CASA

'A gente mandou no jogo': Zeca destaca atuação do Vitória e lamenta erros em derrota para o Palmeiras

Time baiano foi derrotado por 1 a 0 no Barradão

Wendel de Novais

Publicado em 14 de abril de 2024 às 21:15

Vitória perdeu para o Palmeiras no Barradão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Vitória perdeu a invencibilidade de 23 jogos e 10 meses no Barradão na noite deste domingo (14) pela 1º rodada do Campeonato Brasileiro da Série A em 2024. Frente ao Palmeiras, atual campeão da competição, o Vitória contou com o apoio da sua torcida, mas esbarrou na solidez defensiva do alviverde paulista em jogo de poucas chances. Na saída de campo, Zeca, lateral direito e capitão da equipe baiana, destacou que o time comandou a partida, mas teve erros cruciais para o resultado.

"Eu não sei qual a partida que vocês estavam vendo, mas a gente mandou no jogo o tempo todo. Eles tiveram um pouco de posse de bola e fizeram o gol. A gente estava atacando pelas beiradas toda hora, tivemos mais oportunidades de fazer o gol e eles tiveram duas ou três. Foram felizes em uma", lamentou o capitão do Vitória, afirmando que o clube baiano dominou a partida, mas pecou na defesa em entrevista ao Sportv.

O gol que deu os três pontos ao Palmeiras foi marcado pelo volante colombiano Richard Rios. Na jogada, Raphael Veiga fez lançamento pelo alto, Endrick escorou para Rony dentro da área. O atacante alviverde fez o pivô, brigou pela bola que, no bate-rebate, sobrou para Richard Rios sozinho ainda dentro da área. O volante chutou e contou com um desvio em Willian Oliveira para ver a bola encobrir Lucas Arcanjo. Zeca disse ainda que um outro erro quase deu o segundo gol ao Palmeiras, mas reforçou a confiança do time para o próximo jogo.