Ademir marcou apenas um gol desde que chegou ao Bahia. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Nos próximos dois jogos, o atacante Ademir terá um combustível extra para quebrar o jejum e voltar a marcar gols pelo Bahia. O tricolor enfrentará em sequência América-MG e o Atlético-MG, últimos dois clubes do jogador. Será a chance do camisa 7 fazer valer a ‘lei do ex’ e desencantar pelo Esquadrão.



Desde que chegou ao Bahia, Ademir tem sido econômico nos gols. Ele balançou as redes apenas uma vez em 20 jogos. Durante entrevista nesta sexta-feira (4), ele disse que tem se cobrado e que vai dar o máximo para conquistar o triunfo sobre o América-MG, neste domingo (6), às 18h30, na Fonte Nova.

“O meu foco é fazer gols em todos os jogos, tenho essas duas próximas partidas para isso [aplicar a lei do ex], mas o foco é no jogo de domingo, para a gente tirar essa máxima de não fazer gols. Eu mesmo tenho um tempo sem marcar, isso está me incomodando, mas acredito que no próximo jogo vão sair gols”, disse ele.

“É sempre um prazer, com todo respeito, jogar contra eles, é um clube que eu tenho uma gratidão enorme. Mas hoje eu estou no Bahia, focado em contribuir da melhor forma possível. Vai ser um grande jogo, vamos em busca do triunfo”, completou.

O Bahia vem de três jogos sem marcar gols. O time passou em branco contra Athletico-PR, Corinthians e São Paulo. Para Ademir, a ansiedade está atrapalhando os jogadores de frente na hora da conclusão dos lances.

“A gente sabe da dificuldade que temos tido nos jogos, talvez esteja faltando um pouco de calma no último terço, a ansiedade está nos atrapalhando. É ter calma para transformar as oportunidades em gols”, explicou.

A baixa produtividade no ataque contribui na fase ruim do Bahia no Brasileirão. Sem vencer há seis jogos, o time está na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. A cada rodada que passa cresce a pressão sobre o trabalho do técnico Renato Paiva.