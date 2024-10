PREPARAÇÃO

Ainda sem Rezende, Bahia tem dia de treino tático antes de pegar o Vasco

O Bahia segue em preparação para o confronto com o Vasco, marcado para a próxima segunda-feira (28), às 21h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (25), o elenco voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo.